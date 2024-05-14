Кепа выйдет в стартовом составе «Реала» на матч с «Алавесом»

Голкипер мадридского «Реала» Кепа Аррисабалага выйдет в стартовом составе своей команды на сегодняшний матч с «Алавесом» в чемпионате Испании. Об этом сообщает издание Diario AS.

По информации от источника, тренерский штаб своим жестом хочет проявить уважение к Кепе, который сохранял профессионализм на протяжение всего сезона, несмотря на трудную ситуацию и проигранную конкуренцию Андрею Лунину.

Напомним, Аррисабалага летом прибыл в мадридский «Реал» на правах аренды из «Челси». Ожидается, что в конце сезона испанец вернётся в Лондон, так как «королевский клуб» не собирается оформлять его трансфер на постоянной основе.