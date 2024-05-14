«Реал» отказался от летнего трансфера защитника «Лилля»

Мадридский «Реал» решил не приглашать летом центрального защитника «Лилля». Речь идёт о 18-летнем Лени Йоро, который находится на радаре у многих топ-клубов Европы. По информации от El Larguero, молодой француз хотел присоединиться к «королевскому клубу», но руководство испанской команды в итоге отказалось от игрока.

Напомним, у Йоро летом 2025 года истекает контракт с «Лиллем». Футболист готов покинуть команду уже в ближайшее межсезонье. С Лени были связаны такие клубы, как «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», мюнхенская «Бавария», «Ливерпуль» и лондонский «Челси».

«Трансфермаркт» оценивает рыночную стоимость Йоро в 40 миллионов евро.