Модрич готов пойти на сокращение зарплаты, игрок мечтает завершить карьеру в «Реале»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич готов пойти на жертвы ради того, чтобы остаться в «королевском клубе». По информации от журналиста Хосе Луиса Санчеса, хорват согласен пойти на сокращение зарплаты.

Если верить источнику, Модрич намерен до конца ждать предложение от руководства «Реала». Полузащитник мечтает завершить карьеру в составе «королевского клуба», за который выступает 11 лет.

Ранее сообщалось, что 38-летний Модрич хочет получать в будущем больше игровой практики, чем в этом сезоне. В нынешней кампании Лука записал на свой актив 2 гола и 6 результативных передач в чемпионате Испании.