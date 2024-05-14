«Барселона» и «Порту» могут провернуть обмен

Каталонская «Барселона» может провернуть обмен с «Порту». Если верить португальскому изданию A Bola, «сине-гранатовые» заинтересованы в вингере «драконов» Пепе Акино.

Учитывая интерес «Порту» к нападающему «Барселоны» Витору Роке, оба клуба могут извлечь выгоду из сложившейся ситуации. «Сине-гранатовые» могут отдать бразильца «драконам» на правах аренды с правом выкупа, если те согласятся сделать большую скидку на Пепе.

Напомним, 27-летний Акино в нынешнем сезоне отметился 4 голами и 6 результативными передачами в чемпионате Португалии. 19-летний Роке забил 2 мяча в испанской Ла Лиге.