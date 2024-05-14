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Чемпионат Испании. Ла Лига

Капитан «Реала» Начо может уехать в другой чемпионат

14 Мая 2024 • 10:46 Комментировать

Капитан и защитник мадридского «Реала» Начо Фернандес может перебраться за океан. Как сообщается в социальных сетях журналиста Фабрицио Романо, в подписании опытного испанца заинтересованы несколько клубов МЛС.

Главными конкурентами американских работодателей называются клубы из Саудовской Аравии. Напомним, что Фернандес достанется новому клубу бесплатно, поскольку его контракт со «сливочными» истекает грядущим летом.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании 34-летний защитник провел 26 поединков, в которых записал на свой счет одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Начо Фернандес
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