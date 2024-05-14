«Реал» очень доволен арендой Марина в «Алавесе», но в клубе ещё не решили будущее игрока

Мадридский «Реал» очень доволен тем, как центральный защитник Рафа Марин провёл нынешний сезон на правах аренды в составе «Алавеса». По информации от Relevo, в «королевском клубе» высоко оценивают уровень 21-летнего испанца, но при этом руководство ещё не определилось с планами на футболиста.

«Реал» всё ещё сомневается, стоит ли оставлять Марина на следующий сезон или же покупать нового центрального защитника на замену капитану Начо Фернандесу, который покинет команду летом.

Ранее Марином интересовался леверкузенский «Байер», который ныне возглавляет бывший игрок «Реала» Хаби Алонсо.