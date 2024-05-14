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Мбаппе эмоционально высказался перед трансфером в «Реал»

14 Мая 2024 • 07:28 Комментировать (2)

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе разместил в социальных сетях прощальный пост. Игрок покинет парижский клуб по завершении нынешнего сезона.

«У меня невероятные эмоции от получения пятой награды лучшему футболисту Лиги 1. Огромное спасибо за всю любовь, которую я получал на протяжении всех лет. Никогда не забуду особенные момент, связанные с «ПСЖ». Благодарю одноклубников и сотрудников, что помогали мне быть своей лучшей версией. Я покидаю команду с высоко поднятой головой. Очень благодарен вам всем!» - написал 25-летний нападающий.

Летом Мбаппе на правах свободного агента присоединится к мадридскому «Реалу».

Стало известно, какую позицию займёт Мбаппе в атаке «Реала»

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе ещё теги
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Комментарии (2) Все комментарии
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Ceroki
14 Мая 2024 в 07:35
Какая я красивая макака, и как я себя люблю и слава богу что это взаимно , читая между строк
GlorReala
14 Мая 2024 в 07:38
ты что междустрочник..?))
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