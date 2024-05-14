Мбаппе эмоционально высказался перед трансфером в «Реал»

«У меня невероятные эмоции от получения пятой награды лучшему футболисту Лиги 1. Огромное спасибо за всю любовь, которую я получал на протяжении всех лет. Никогда не забуду особенные момент, связанные с «ПСЖ». Благодарю одноклубников и сотрудников, что помогали мне быть своей лучшей версией. Я покидаю команду с высоко поднятой головой. Очень благодарен вам всем!» - написал 25-летний нападающий.