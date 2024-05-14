Тренер «Реал Сосьедада» Альгуасиль: «Хорошо, что Хави передумал уходить из «Барселоны»

Рулевой «Реал Сосьедада» Иманоль Альгуасиль рассказал, что думает о решении Хави Эрнандеса остаться в «Барселоне».

В понедельник каталонский коллектив взял верх над басками в поединке 35-го тура Ла Лиги – 2:0. После завершения встречи Альгуасиль ответил на вопрос журналистов о наставнике оппонентов.

«Поздравляю Хави и «Барселону» с победой. Я благодарен ему за тёплые слова обо мне. Хави знает, что я его очень ценю, и после его объявления об уходе я говорил, что в «Барселоне» не найдут другого такого тренера. Хорошо, что он решил остаться», – цитирует BarcaTimes Альгуасиля.

Напомним, в январе Хави анонсировал свой уход из «Барселоны» по окончании сезона. В апреле стало известно, что специалист принял решение продолжить работу в клубе.