Мбаппе: «Мой отец хотел, чтобы я вошёл в историю Лиги 1, прежде чем уйти»

Килиан Мбаппе прощается с «Пари Сен-Жермен» и французским чемпионатом.

25-летний форвард помог своей команде защитить чемпионский титул, а также в очередной раз удостоился звания лучшего игрока сезона в Лиге 1. Уже известно, что француз покинет «ПСЖ», а его новым клубом, если не произойдёт ничего непредвиденного, станет мадридский «Реал».

«Следующая глава моей карьеры будет захватывающей. Я смогу открыть для себя нечто новое, и это делает меня счастливым.

Мой отец хотел, чтобы я вошёл в историю Лиги 1, прежде чем уйти. Это был долгий путь, и я очень рад, что проделал его», – передаёт инсайдер Фабрицио Романо слова Мбаппе.

Отметим, что сам нападающий пока отказывается подтверждать свой переход в «Реал».