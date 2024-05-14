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Дембеле: «Мбаппе уходит в Саудовскую Аравию, как просил Десайи»

14 Мая 2024 • 05:45 Комментировать
Реал Мадрид
...
Алавес
1 1.23 X 6.70 2 14.00
Через 16 ч. 12 мин.

Вингер «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле ответил на вопрос о будущем Килиана Мбаппе.

Форвард парижан не продлил истекающий контракт и уже объявил о своём уходе после завершения текущего сезона. 25-летний игрок продолжит карьеру в мадридском «Реале», хотя официально это пока не подтверждено.

На церемонии вручения наград по итогам сезона в Лиге 1 Мбаппе не стал раскрывать своё будущее, зато ответ на этот вопрос нашёлся у его одноклубника Дембеле: «Куда уйдёт Мбаппе? В Саудовскую Аравию, как просил Десайи», – в шутку заявил Усман, чем вызвал смех у самого Килиана.

Напомним, недавно Марсель Десайи посоветовал Мбаппе отказаться от перехода в «Реал» и отправиться в клуб из Саудовской Аравии.

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