Хави: «Это был неудачный сезон, мы должны вернуть радость болельщикам»

Наставник «Барселоны» Хави Эрнандес подвёл итоги нынешнего сезона.

До завершения текущего розыгрыша Ла Лиги остаётся ещё три тура, однако «сине-гранатовые» уже лишились математических шансов на чемпионство – отставание от мадридского «Реала» на данный момент составляет 14 очков. Таким образом, каталонцы завершат кампанию без трофеев: ранее команда вылетела из Кубка Испании и Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала, а в Суперкубке страны уступила всё тому же «Реалу» в финале.

«Этот сезон сложился для нас неудачно, но болельщики всегда были на нашей стороне. Мы должны вернуть им чувство радости», – передаёт Barca Universal заявление Хави.