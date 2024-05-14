Мбаппе отказался называть свой новый клуб

Нападающий Килиан Мбаппе ушёл от ответа на вопрос о своём следующем клубе.

25-летний футболист покинет «Пари Сен-Жермен» по окончании сезона в качестве свободного агента – об этом недавно официально объявил сам форвард. Раскрывать информацию о своём новом клубе, впрочем, француз пока не желает.

«Всему своё время. Сейчас я просто покидаю «ПСЖ». Для всего остального сейчас не самый подходящий момент. Это не главная тема на данный момент», – передаёт инсайдер Фабрицио Романо слова Мбаппе.

Несмотря на высказывания Килиана, его будущее не таит в себе никаких интриг: единственным претендентом на игрока считается мадридский «Реал», с которым, по достоверным данным, тот уже договорился.