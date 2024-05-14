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«Порту» начал переговоры по аренде нападающего «Барселоны»

14 Мая 2024 • 04:20 Комментировать
Альмерия
...
Барселона
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16.05 22:30

Форвард «Барселоны» Витор Роке может продолжить карьеру в Португалии.

19-летний игрок испытывает трудности с адаптацией после переезда в Европу, поэтому в предстоящее трансферное окно может отправиться в аренду. Согласно информации A Bola, «Порту» уже ведёт переговоры с «Барселоной» по Роке. Речь идёт об аренде с возможностью последующего выкупа.

Витор Роке пополнил ряды каталонского клуба в январе, перебравшись из «Атлетико Паранаэнсе». На счету бразильского нападающего два забитых мяча в 13 поединках за команду Хави Эрнандеса во всех соревнованиях.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Роке в 40 млн евро.

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