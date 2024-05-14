«Барселона» впервые за 17 лет не пропустила от «Реал Сосьедада» в обоих матчах сезона

«Барселоне» впервые за долгое время удалось сдержать «Реал Сосьедад» в обоих поединках чемпионата.

В понедельник «сине-гранатовые» обыграли баскский коллектив в родных стенах со счётом 2:0. Встреча первого круга, прошедшая в начале ноября, завершилась минимальной победой каталонцев. Как отмечают испанские СМИ, это первый случай с сезона-2006/07, когда «Барселоне» удалось не пропустить ни одного гола в двух матчах против «Реал Сосьедада» в рамках одного розыгрыша Ла Лиги.

Команда Хави Эрнандеса набрала 76 очков и занимает второе место в турнирной таблице после 35 туров. «Реал Сосьедад» – седьмой с 54 баллами.