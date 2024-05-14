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Хави рассказал, почему редко выпускает Роке

14 Мая 2024 • 03:48 Комментировать
Барселона
2:0
Реал Сосьедад

Рулевой «Барселоны» Хави Эрнандес ответил на вопрос об игровой практике нападающего Витора Роке.

19-летний футболист, перешедший зимой из «Атлетико Паранаэнсе», сыграл всего 13 матчей за «сине-гранатовых», выйдя в старте лишь дважды. В понедельник бразилец остался на скамейке запасных в матче Ла Лиги против «Реал Сосьедада» (2:0).

«Роке – молодой игрок. Ему нужно совершенствоваться, чтобы конкурировать с футболистами высочайшего уровня.

Вчера Витор повредил лодыжку, поэтому во время сегодняшнего матча он даже не разминался», – цитирует Barca Universal Хави.

В активе Роке два забитых мяча в составе каталонского гранда.

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