Хави рассказал, почему редко выпускает Роке

Рулевой «Барселоны» Хави Эрнандес ответил на вопрос об игровой практике нападающего Витора Роке.

19-летний футболист, перешедший зимой из «Атлетико Паранаэнсе», сыграл всего 13 матчей за «сине-гранатовых», выйдя в старте лишь дважды. В понедельник бразилец остался на скамейке запасных в матче Ла Лиги против «Реал Сосьедада» (2:0).

«Роке – молодой игрок. Ему нужно совершенствоваться, чтобы конкурировать с футболистами высочайшего уровня.

Вчера Витор повредил лодыжку, поэтому во время сегодняшнего матча он даже не разминался», – цитирует Barca Universal Хави.

В активе Роке два забитых мяча в составе каталонского гранда.