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Чемпионат Испании. Ла Лига

Президент Ла Лиги Тебас: «Приход Мбаппе не гарантирует «Реалу» трофеи»

14 Мая 2024 • 02:15 Комментировать
Реал Мадрид
...
Алавес
1 1.23 X 6.70 2 14.00
Через 20 ч. 5 мин.

Глава испанской Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мыслями о том, как подписание Килиана Мбаппе повлияет на мадридский «Реал».

Французский форвард уже объявил об уходе из «ПСЖ» по окончании сезона. Ожидается, что в скором времени «Реал» официально подтвердит переход 25-летней суперзвезды в свои ряды.

«В следующем сезоне Мбаппе будет играть в «Реале». Килиан – один из лучших в мире, как и Винисиус с Беллингемом. У «Реала» будет отличная команда, но это не гарантирует клубу трофеи. В Ла Лиге существует серьёзная конкуренция. В «Барселоне» играют Педри, Гави, Ямаль, а в «Реале» будут Беллингем, Винисиус и Мбаппе», – приводит Madrid Zone слова Тебаса.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона ПСЖ Хавьер Тебас Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Джуд Беллингем ещё теги

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