Президент Ла Лиги Тебас: «Приход Мбаппе не гарантирует «Реалу» трофеи»

Глава испанской Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мыслями о том, как подписание Килиана Мбаппе повлияет на мадридский «Реал».

Французский форвард уже объявил об уходе из «ПСЖ» по окончании сезона. Ожидается, что в скором времени «Реал» официально подтвердит переход 25-летней суперзвезды в свои ряды.

«В следующем сезоне Мбаппе будет играть в «Реале». Килиан – один из лучших в мире, как и Винисиус с Беллингемом. У «Реала» будет отличная команда, но это не гарантирует клубу трофеи. В Ла Лиге существует серьёзная конкуренция. В «Барселоне» играют Педри, Гави, Ямаль, а в «Реале» будут Беллингем, Винисиус и Мбаппе», – приводит Madrid Zone слова Тебаса.