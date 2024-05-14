​Иско: Евро-2024? Я могу отменить свой медовый месяц...

После того, как главный тренер испанской сборной намекнул на то, что Иско может быть приглашён в сборную на европейский чемпионат, бывший полузащитник «Реала» сделал ответный реверанс - он дал понять, что готов отказаться от своего медового месяца ради этого турнира.

Иско не заявил об этом напрямую, но, как узнали вездесущие испанские журналисты, он застраховал свой медовый месяц на случай его отмены. А причина очевидна...

Напомним, что Иско выступал за сборную Испании ранее, с 2013 по 2019 год. В общей сложности он провёл за неё 38 матчей. За «Бетис» Иско выступает с прошлого года.