​Шарфы с ликом Мбаппе уже вовсю продаются в Мадриде

Мадрид готовится пережить культ Килиана Мбаппе - все ждут, что летом он перейдёт туда, хотя официально ещё ни о чём не объявлено, кроме лишь того, что Килиан покинет «ПСЖ». Но в испанской столице уже его ждут - там появились в продаже шарфы с ликом Мбаппе, и в цветах «Реала», разумеется.

Напомним, что Килиан выступает за парижский клуб с 2017 года, до этого он громко заявил о себе в «Монако», став чемпионом Франции с этим клубом. В составе «ПСЖ» он выиграл много больше на национальном уровне, но так и не взял Лигу чемпионов, несмотря на все попытки. В 2018 году он стал чемпионом мира в составе сборной Франции.