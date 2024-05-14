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​Шарфы с ликом Мбаппе уже вовсю продаются в Мадриде

14 Мая 2024 • 01:44 Комментировать

Мадрид готовится пережить культ Килиана Мбаппе - все ждут, что летом он перейдёт туда, хотя официально ещё ни о чём не объявлено, кроме лишь того, что Килиан покинет «ПСЖ». Но в испанской столице уже его ждут - там появились в продаже шарфы с ликом Мбаппе, и в цветах «Реала», разумеется.

Напомним, что Килиан выступает за парижский клуб с 2017 года, до этого он громко заявил о себе в «Монако», став чемпионом Франции с этим клубом. В составе «ПСЖ» он выиграл много больше на национальном уровне, но так и не взял Лигу чемпионов, несмотря на все попытки. В 2018 году он стал чемпионом мира в составе сборной Франции.


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Килиан Мбаппе
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