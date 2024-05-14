Хави назвал недостаток 16-летнего Ямаля

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал, в чём должен прибавить 16-летний вундеркинд Ламин Ямаль.

Юный вингер отметился голом в матче против «Реал Сосьедада» (2:0), открыв счёт на 40-й минуте.

«Ямаль – избранный. Он ещё не идеален в тактическом плане, но это нормально, ведь ему всего 16 лет. Он достиг невероятного прогресса за год», – приводит Barca Universal комментарии Хави.

В активе Ламина Ямаля пять забитых мячей и четыре результативные передачи в 34 поединках текущего розыгрыша Ла Лиги.

Благодаря победе над «Реал Сосьедадом» «сине-гранатовые» вернулись на вторую строчку в турнирной таблице, на одно очко опередив «Жирону».