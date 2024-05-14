Хави – о замене Левандовски: «Я понимаю его недовольство»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал замену Роберта Левандовски в матче против «Реал Сосьедада» (2:0).

Польский форвард покинул поле на 76-й минуте, а его место занял Ферран Торрес. К тому моменту «сине-гранатовые» вели с минимальным счётом.

«Я понимаю разочарование Левандовски после замены. Мне тоже не нравилось, когда меня заменяли, но мы, тренеры, находимся здесь для того, чтобы принимать решения.

Мы заменили Роберта, поскольку хотели усилить прессинг. Также я брал в расчёт предстоящие матчи», – заявил в послематчевой беседе со СМИ Хави.

Роберт Левандовски лидирует в списке лучших бомбардиров «Барселоны» в текущем сезоне – у него 17 голов в Ла Лиге.