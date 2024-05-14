Хави прокомментировал победу «Барселоны»

Рулевой «Барселоны» Хави Эрнандес высказался о победе своей команды в матче против «Реал Сосьедада» (2:0).

«Сине-гранатовые» вышли вперёд на 40-й минуте усилиями Ламина Ямаля, а в концовке встречи Рафинья Диас установил на табло окончательный результат, реализовав пенальти.

«Важная победа. Мы хорошо сыграли и смогли вернуться на второе место. «Реал Сосьедад» всегда усложнял нам задачу. Иманоль Альгуасиль – отличный тренер, его команда организована уникальным образом», – цитирует Хави Barca Universal.

«Барселона» набрала 76 очков и расположилась на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги за три тура до завершения сезона. «Жирона», занимающая третью позицию, отстаёт на один балл.