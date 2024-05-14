Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Гризманн признан лучшим французским игроком, выступающим за рубежом

14 Мая 2024 • 00:16 Комментировать
Хетафе
...
Атлетико М
1 4.60 X 3.60 2 1.80
15.05 23:00

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн получил награду за свою игру в текущем сезоне.

33-летний форвард был признан UNFP (Национальный союз профессиональных футболистов) лучшим французским игроком, выступающим в зарубежных лигах. В голосовании принимали участие футболисты клубов Лиги 1 и Лиги 2.

В активе Антуана Гризманна 21 забитый мяч и восемь результативных пасов в 45 поединках за «Атлетико» в текущем сезоне. В настоящий момент «матрасники» занимают четвёртую позицию в турнирной таблице Ла Лиги. В Лиге чемпионов команда добралась до четвертьфинала, где уступила дортмундской «Боруссии».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Антуан Гризманн

Новости по матчу

Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ХЕТАФЕ АТЛЕТИКО М
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Анчелотти ответил на призыв Касильяса выпустить Лунина в финале Лиги чемпионов Лунин может покинуть «Реал» после финала Лиги чемпионов – названа причина Хаби Алонсо сделал предложение футболисту «Реала» Модрич принял решение по будущему Мбаппе выбрал новый игровой номер в «Реале» Стало известно, какую позицию займёт Мбаппе в атаке «Реала» Президент «ПСЖ» назвал Мбаппе неблагодарным Игрок «Реала» Вальверде готов отказаться от кубка Лиги чемпионов ради победы в одном турнире «Бавария» выбрала нового тренера и предложила контракт Лунин или Куртуа: тренер «Реала» выбрал вратаря на финал Лиги чемпионов
34-летний Хоселу пишет историю: «Реал» за три минуты переборол «Баварию» и вышел в финал Лиги чемпионов «Реал» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Эксперты проанализировали спорный момент матча «Реал» - «Бавария» - офсайда не было «Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 Шансы Месси на «Золотой мяч» выросли: Рейтинг претендентов Мбаппе опять не выиграет Лигу чемпионов: «Боруссия» ещё раз победила «ПСЖ» и забралась в финал «Зенит» проиграл ЦСКА на своём поле и отдал судьбу золота РПЛ в руки «Динамо» Назван новый фаворит на «Золотой мяч» после выхода «Реала» в финал Лиги чемпионов «Байер» - «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Нападающий «Барселоны» Витор Роке может уйти в клуб АПЛ
Спортивные новости
Вайсфельд оценил игру Бедарда на чемпионате мира Рублёв проиграл 109-й ракетке мира в третьем круге турнира в Риме Быков: «Если мы не будем давать молодёжи раскрываться, то у нас и будущего не будет» Канарейкин: «Кузнецов — главное разочарование сезона» Канарейкин сравнил уровень КХЛ и НХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Барселона Барселона
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
2
0
1.72 3.75 4.50
Видео
14.05.24 в 20:30
Осасуна Осасуна
Мальорка Мальорка
3.15 3.15 2.32
Видео
14.05.24 в 22:30
Реал Мадрид Реал Мадрид
Алавес Алавес
1.30 5.60 8.20
Видео
14.05.24 в 23:00
Жирона Жирона
Вильярреал Вильярреал
1.60 4.60 4.40
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 14 Мая
00:16 · Испания. Ла Лига
Гризманн признан лучшим французским игроком, выступающим за рубежом
13 Мая
23:59 · Испания. Ла Лига
«Барселона» одолела «Реал Сосьедад» и вышла на второе место
23:30 · Испания. Ла Лига
Тер Штеген вышел на второе место среди вратарей по количеству матчей за «Барселону»
23:17 · Испания. Ла Лига
Серхио Рамос ведёт переговоры с новым клубом
21:39 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» не подпишет топ-игроков из АПЛ, если не продаст Левандовски слухи
21:30 · Испания. Ла Лига
«Барселона» - «Реал Сосьедад»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
21:05 · Испания. Ла Лига
Захарян не выйдет на матч с «Барселоной» с первых минут
21:02 · Испания. Ла Лига
Де ла Фуэнте намекнул на приглашение Иско в сборную Испании 1
20:52 · Испания. Ла Лига
Левандовски и Ямаль – в основе «Барселоны» на игру с клубом Захаряна 2
20:35 · Испания. Ла Лига
«Севилья» хочет арендовать Фати у «Барселоны», но есть проблема
19:53 · Испания. Ла Лига
Испанский радиоведущий: «Болельщики любят Захаряна»
18:10 · Испания. Ла Лига
«Реал» выбрал игрока на замену Начо
17:12 · Испания. Ла Лига
В «Реале» приняли важное решение по будущему Карвахаля 2
16:44 · Испания. Ла Лига
Деку вынес решение по будущему форварда «Барселоны»
15:12 · Испания. Ла Лига
Хави хочет, чтобы Кристенсен вернулся на позицию центрального защитника
Все новости
Рекомендуем