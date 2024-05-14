Гризманн признан лучшим французским игроком, выступающим за рубежом

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн получил награду за свою игру в текущем сезоне.

33-летний форвард был признан UNFP (Национальный союз профессиональных футболистов) лучшим французским игроком, выступающим в зарубежных лигах. В голосовании принимали участие футболисты клубов Лиги 1 и Лиги 2.

В активе Антуана Гризманна 21 забитый мяч и восемь результативных пасов в 45 поединках за «Атлетико» в текущем сезоне. В настоящий момент «матрасники» занимают четвёртую позицию в турнирной таблице Ла Лиги. В Лиге чемпионов команда добралась до четвертьфинала, где уступила дортмундской «Боруссии».