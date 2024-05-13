«Барселона» одолела «Реал Сосьедад» и вышла на второе место

35-й тур чемпионата Испании закрылся матчем «Барселона» - «Реал Сосьедад». Шеральдо Бекер стал героем первой четверти поединка, сначала после обыгрыша опекуна он стрельнул над перекладиной. Затем после ошибки защитника форвард убежал один на один с голкипером и не смог его обыграть. Вскоре прорыв Бекера с центра поля стал голевым, но судьи усмотрели офсайд. Рафинья из-за штрафной пульнул в штангу, а Илкай Гюндоган на добивании не попал по пустым воротам. Еще атака, Роберт Левандовски эффектно сыграл на Гюндогана, тот отпасовал на Ламина Ямаля, который в итоге поразил дальний угол ворот - 1:0.

Рафинья и после перерыва стрелял издали, на сей раз голкипер среагировал. Браис Мендес ответил острее, удар в пустой дальний угол - промах. Ферран Торрес только вышел на замену и с линии штрафной метил под штангу - парировано. На 90-й минуте все вопросы были сняты - пенальти за игру рукой, и Рафинья был точен - 2:0.

«Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» и вернулась на второе место. Соперник идет седьмым. Арсен Захарян вышел на поле на 79-й минуте.