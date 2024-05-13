Тер Штеген вышел на второе место среди вратарей по количеству матчей за «Барселону»

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген продолжает вписывать своё имя в историю клуба.

Сегодняшний поединок против «Реал Сосьедада» – 410-й для немца в составе «сине-гранатовых» во всех турнирах. Это второй показатель в истории клуба среди вратарей наряду с Андони Субисарретой, докладывает журналист MisterChip. Лидером рейтинга остаётся Виктор Вальдес, сыгравший в общей сложности 535 матчей за «сине-гранатовых».

Марк-Андре тер Штеген выступает за «Барселону» с 2014 года. На счету 32-летнего немца 404 пропущенных мяча в цветах каталонцев, также ему 171 раз удалось сохранить ворота в неприкосновенности.