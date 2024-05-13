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Серхио Рамос ведёт переговоры с новым клубом

13 Мая 2024 • 23:17 Комментировать
Севилья
...
Кадис
1 1.85 X 3.60 2 4.30
15.05 20:30

Центральный защитник «Севильи» Серхио Рамос может продолжить карьеру в США.

Действующий контракт 38-летнего ветерана истекает в июне, поэтому уже сейчас испанец может беспрепятственно вести переговоры с другими клубами. По информации журналиста Тома Богерта, обсуждения с Рамосом ведёт американский «Сан-Диего», который со следующего сезона будет выступать в МЛС. Условия сделки ещё не согласованы, однако переговоры стремительно продвигаются.

Напомним, Серхио Рамос вернулся в «Севилью» в сентября прошлого года. Ранее он никогда не играл за пределами Европы.

Клуб «Сан-Диего» был основан в мае 2023 года.

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