Захарян не выйдет на матч с «Барселоной» с первых минут

В понедельник вечером в испанской Ла Лиге пройдёт календарный матч между «Барселоной» и «Реал Сосьедадом». Стоит отметить, что российский полузащитник Арсен Захарян не появится на футбольном поле с первых минут – 20-летний футболист начнёт игру в запасе. Захарян будет готов усилить игру своей команды по ходу встречи.

Всего за «Реал Сосьедад» Захарян провёл 36 официальных матчей. В них россиянин записал на свой счёт один гол и два результативных паса на партнёров.

Следить за матчем испанского чемпионата между «Барселоной» и «Реал Сосьедадом» можно будет на портале LiveResult – там пройдёт подробная текстовая трансляция.