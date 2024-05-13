Де ла Фуэнте намекнул на приглашение Иско в сборную Испании

Опытный игрок севильского «Бетиса», атакующий полузащитник Иско может поехать на грядущий чемпионат Европы по футболу в Германии. На это намекнул главный тренер «красной фурии» Луис де ла Фуэнте.

«Иско – футболист, которого я люблю и который проводит отличную кампанию. Вчера он провел зрелищную игру. Правда в том, что он может быть с нами», - приводит слова де ла Фуэнте Mundo Deportivo (цитата из интервью Mediaset).

Иско в свои 32 года проводит отличный сезон за «Бетис». В 28 матчах чемпионата Испании у него восемь забитых голов и пять голевых передач.

На Евро-2024 испанцы сыграют в группе со сборными Хорватии, Италии и Албании.

Иско был признан лучшим игроком матча в 19 из 28 игр