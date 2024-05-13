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Чемпионат Испании. Ла Лига

Де ла Фуэнте намекнул на приглашение Иско в сборную Испании

13 Мая 2024 • 21:02 Комментировать (1)

Опытный игрок севильского «Бетиса», атакующий полузащитник Иско может поехать на грядущий чемпионат Европы по футболу в Германии. На это намекнул главный тренер «красной фурии» Луис де ла Фуэнте.

«Иско – футболист, которого я люблю и который проводит отличную кампанию. Вчера он провел зрелищную игру. Правда в том, что он может быть с нами», - приводит слова де ла Фуэнте Mundo Deportivo (цитата из интервью Mediaset).

Иско в свои 32 года проводит отличный сезон за «Бетис». В 28 матчах чемпионата Испании у него восемь забитых голов и пять голевых передач.

На Евро-2024 испанцы сыграют в группе со сборными Хорватии, Италии и Албании.

Иско был признан лучшим игроком матча в 19 из 28 игр

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Комментарии (1) Все комментарии
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Francisco Gento
13 Мая 2024 в 21:15
Иско в этом сезоне переживает 2-ю футбольную молодость и по заслугам стал ведущим игроком "Бетиса". Удачи ему!
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