Левандовски и Ямаль – в основе «Барселоны» на игру с клубом Захаряна

В понедельник вечером в испанской Ла Лиге пройдёт матч между «Барселоной» и «Реал Сосьедадом». Наставник каталонской команды Хави принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Тер Штеген, Канселу, Мартинес, Кубарси, Кунде, Кристенсен, Гюндоган, Педри, Рафинья, Ямаль, Левандовски.

Матч между «Барселоной» и «Реал Сосьедадом» стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции. Как известно, «Реал Сосьедад» представляет россиянин Арсен Захарян.

Если «Барселона» обыграет «Реал Сосьедад», то выйдет на второе место в таблице Ла Лиги.