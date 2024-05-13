«Севилья» хочет арендовать Фати у «Барселоны», но есть проблема

Будущее вингера Ансу Фати остаётся туманным. Похоже, по завершению сезона молодой футболист вернётся в «Барселону» после истечения срока аренды в «Брайтоне».

Как сообщает Estadio Deportivo, арендовать 21-летнего Фати у «Барселоны» хочет «Севилья». Впрочем, камнем преткновения в осуществлении сделки могут стать финансовые проблемы андалузского клуба.

Ансу Фати в этом сезоне провёл за «Брайтон» 25 официальных матчей. В них вингер забил четыре гола и отдал один голевой пас на партнёра.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Ансу Фати в 30 миллионов евро.