«Барселона» в ярости из-за «закона Мбаппе»

«Барселона» в ярости из-за того, что власти Мадрида сейчас рассматривают закон, который может серьёзно стимулировать футболистов ехать в испанскую столицу. В настоящий момент налогоплательщик с доходом более 300 тысяч евро в год в Испании платит 24,5% национального налога. Вторая часть налога зависит от региона, где проживает человек. Если говорить о Мадриде, то речь идёт о 20,5%. То есть суммарно мадридцы с высокими доходами платят 45% налогов.

В Мадриде хотят дать возможность местным жителям, включая иностранцев, снизить местный налог на 20%, если человек инвестирует в мадридское общество. То есть, по сути, человек при реализации такой опции будет платить лишь национальный доход.

В Испании уже окрестили этот закон «законом Мбаппе». В «Барселоне» недовольны тем, что закон, если его примут, будет давать мадридским клубам серьёзное преимущество на трансферном рынке, пишет издание Sport. «Сине-гранатовые» даже считают, что к законопроекту причастен президент «Реала» Флорентино Перес.