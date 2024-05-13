Испанский радиоведущий: «Болельщики любят Захаряна»

Испанский радиоведущий Onda Caro Иньиго Таберна прокомментировал игру хавбека Арсена Захаряна в составе «Реал Сосьедада».

«Захарян показал, что у него есть потенциал. Ожидается, что в следующем году он будет очень важным игроком в команде. Болельщики любят Арсена и доверяют ему», — приводит слова Таберны Metaratings.

Эксперт заявил, что «Реал Сосьедад» не отпустит в аренду Захаряна, ведь игроку доверяют в команде.

Напомним, 20-летний полузащитник присоединился к сан-себастьянскому клубу минувшим летом. В футболке испанского коллектива Захарян сыграл в 36 встречах во всех турнирах, отметился одним забитым мячом и записал на свой счет два ассиста.