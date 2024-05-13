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«Реал» выбрал игрока на замену Начо

13 Мая 2024 • 18:10 Комментировать

Всё идёт к тому, что по завершению сезона 2023/2024 защитник Начо покинет «Реал». Как сообщает TodoFichajes, 34-летний футболист летом сменит клубную прописку, если ситуация вдруг резко не изменится.

«Реал» уже думает о том, кого подписать на замену Начо. По данным источника, в качестве кандидата номер один мадридцы выбрали 18-летнего защитника Лени Йоро из французского «Лилля». Отмечается, что «сливочные» уже начали предпринимать шаги по этому трансферу.

Стоит сказать, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Йоро в 40 миллионов евро. Интерес к талантливому защитнику также проявляют клубы из Англии.

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Реал Мадрид Лилль Начо Фернандес трансферы футбола - лето 2024 Лени Йоро ещё теги
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