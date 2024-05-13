«Реал» выбрал игрока на замену Начо

Всё идёт к тому, что по завершению сезона 2023/2024 защитник Начо покинет «Реал». Как сообщает TodoFichajes, 34-летний футболист летом сменит клубную прописку, если ситуация вдруг резко не изменится.

«Реал» уже думает о том, кого подписать на замену Начо. По данным источника, в качестве кандидата номер один мадридцы выбрали 18-летнего защитника Лени Йоро из французского «Лилля». Отмечается, что «сливочные» уже начали предпринимать шаги по этому трансферу.

Стоит сказать, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Йоро в 40 миллионов евро. Интерес к талантливому защитнику также проявляют клубы из Англии.