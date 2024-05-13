В «Реале» приняли важное решение по будущему Карвахаля

В «Реале» было принято важное решение по поводу будущего защитника Дани Карвахаля. Как сообщает на своих страницах Relevo, «сливочные» довольны выступлениями футболиста и уже сейчас хотят продлить с ним контракт. Когда речь идёт о возрастных футболистах, в Мадриде нечасто продлевают трудовые договора заранее. Но в случае с 32-летним Карвахалем «Реал» настроен решить вопрос не дожидаясь истечения срока действующего соглашения (лето 2025 года).

Всего за первую команду «Реала» Дани Карвахаль провёл 413 официальных матчей, в которых забил 12 голов и отдал 64 голевых паса на партнёров.