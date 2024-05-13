Деку вынес решение по будущему форварда «Барселоны»

Спортивный директор «Барселоны» Деку обдумывает планы на летнее трансферное окно. В эфире Cadena SER прозвучала информация о том, что Деку решил расставаться с нападающим Витором Роке. 19-летний бразилец либо отправится в аренду, либо и вовсе будет продан.

Отмечается, что главный тренер «Барселоны» Хави считает Роке ненадёжным игроком, и руководители клуба поддерживают такую позицию.

Напомним, что Витор Роке перебрался в «Барселону» в зимнее трансферное окно. С тех пор нападающий провёл 13 официальных матчей, в которых записал на свой счёт два гола.

Портал Transfermarkt оценивает Роке в 40 миллионов евро.