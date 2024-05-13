Хави хочет, чтобы Кристенсен вернулся на позицию центрального защитника

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес хотел бы вернуть центрального защитника Андреаса Кристенсена на родную позицию в следующем сезоне. Напомним, датчанин в этой кампании преимущественно играл опорника из-за дефицита футболистов на данной позиции.

Как сообщает журналист Ферран Корреас, Хави надеется, что летом его команда купит нового опорника, который подходит под стиль игры тренера. Трансфер полузащитника поможет Кристенсену вернуться в центр обороны.

27-летний Андреас в нынешнем сезоне отметился двумя голами и двумя результативными передачами в чемпионате Испании.