Захарян попал в заявку «Реал Сосьедада» на матч с «Барселоной»

В понедельник, 13 мая, «Реал Сосьедад» встретится на выезде с «Барселоной» в рамках 35-го тура чемпионата Испании.

Пресс-служба сан-себастьянцев опубликовала заявку команды на предстоящий поединок. Всего в списке оказались 24 футболиста, среди которых есть и российский полузащитник Арсен Захарян.

В нынешнем сезоне 20-летний хавбек принял участие в 36 матчах во всех турнирах, забил один мяч и записал на свой счет два голевых паса.

Игра между «Барселоной» и «Реал Сосьедадом» должна будет стартовать в 22:00 по московскому времени. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию поединка.