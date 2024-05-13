Анчелотти ответил, чувствует ли «Реал» себя слишком расслабленным перед финалом Лиги чемпионов

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, не слишком ли расслаблено его команда будет подходить к финалу Лиги чемпионов. Напомним, 1 июня на «Уэмбли» «королевский клуб» сыграет с дортмундской «Боруссией» и попытается выиграть свой 15-й трофей самого престижного еврокубка.

«Чувствуем ли мы себя слишком расслабленными перед финалом Лиги чемпионов? Я так не думаю. После завтрашней игры я собираюсь дать игрокам три дня выходных. Затем мы все вместе будет готовиться к матчу с «Боруссией» две недели», – ответил Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, следующая победа в Лиге чемпионов станет пятой в карьере Анчелотти.