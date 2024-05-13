Анчелотти высказался о борьбе Беллингема за звание лучшего бомбардира Ла Лиги

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился комментарием о борьбе полузащитника Джуда Беллингема за звание лучшего снайпера чемпионата Испании.

«Нас эти вещи не беспокоят, Джуд уже достиг целей на сезон. Самое главное для нас то, что он провел отличный сезон», — приводит слова Анчелотти Madrid Zone.

В нынешнем сезоне Беллингем принял участие в 26 матчах чемпионата Испании, в которых забил 18 мячей и стал автором четырех ассистов.

Лидером снайперской гонки является форвард «Жироны» Артём Довбик, на счету которого 20 голов в 33 встречах Ла Лиги.

Стоит сказать, что до конца сезона осталось всего три тура.