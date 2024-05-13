Анчелотти: «Милитао не готов сыграть в финале Лиги чемпионов, но надежда ещё есть»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти признался, что центральный защитник Эдер Милитао всё ещё не готов принять участие в финале Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии». Напомним, решающий матч турнира состоится 1 июня на «Уэмбли».

«На данный момент Милитао не готов сыграть в финале Лиги чемпионов, но надежда ещё есть. Ему нужна игровая практика для набора оптимальной формы», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Милитао в начале сезона получил травму крестообразных связок колена и пропустил несколько месяцев. В этой кампании Эдер успел сыграть всего в 7 матчах чемпионата Испании.