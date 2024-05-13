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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти: «Милитао не готов сыграть в финале Лиги чемпионов, но надежда ещё есть»

13 Мая 2024 • 14:01 Комментировать
Реал Мадрид
...
Алавес
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14.05 22:30

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти признался, что центральный защитник Эдер Милитао всё ещё не готов принять участие в финале Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии». Напомним, решающий матч турнира состоится 1 июня на «Уэмбли».

«На данный момент Милитао не готов сыграть в финале Лиги чемпионов, но надежда ещё есть. Ему нужна игровая практика для набора оптимальной формы», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Милитао в начале сезона получил травму крестообразных связок колена и пропустил несколько месяцев. В этой кампании Эдер успел сыграть всего в 7 матчах чемпионата Испании.

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Реал Мадрид Карло Анчелотти Эдер Милитао ещё теги

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