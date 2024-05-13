Анчелотти: «У Тчуамени мало шансов сыграть в финале, но мы ещё ничего не исключаем»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти не исключает, что опорный полузащитник Орельен Тчуамени примет участие в финале Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии». Напомним, французский хавбек рискует пропустить поединок из-за травмы.

«У Тчуамени мало шансов сыграть в финале, но мы ещё ничего не исключаем. Посмотрим, что произойдёт. Это будет важная неделя», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Тчуамени был основным полузащитником «Реала» в этом сезоне, но также при надобности выступал в центре обороны. Орельен в этом сезоне отметился тремя голами и ассистом в чемпионате Испании.