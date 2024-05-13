Анчелотти назвал 5 игроков «Реала», которые в будущем могут стать тренерами

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти составил список из пяти футболистов команды, которые в будущем могут стать тренерами.

«Думаю, некоторые наши игроки в будущем вполне могут стать тренерами. Я бы назвал Луку Модрича, Начо Фернандеса, Дани Себальоса, Тони Крооса и Даниэля Карвахаля», – высказался Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, у самого Карло есть контракт со «сливочными» до лета 2026 года. Ранее сообщалось, что следующим тренером мадридского «Реала» может стать бывший игрок команды Хаби Алонсо, который в этом сезоне выиграл Бундеслигу во главе леверкузенского «Байера».