Анчелотти назвал трёх игроков «Реала», которые удивили его в этом сезоне

Тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти назвал трёх футболистов команды, которые за этот сезон впечатлили его больше всего. В список итальянца вошли игроки, которые присоединились к «королевскому клубу» прошлым летом.

«Какие футболисты смогли меня удивить в этом сезоне? Я назову тех, которых не знал раньше. Это Браим Диас, Фран Гарсия и Хоселу», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Диас, Гарсия и Хоселу уже выступали за «Реал» до этого сезона. Браим три предыдущих сезона провёл в аренде за «Милан», но числился в стане «сливочных» с 2019 года. Фран с 2021 года выступал за «Райо Вальекано» на постоянной основе, но «Реал» выкупил его обратно прошлым летом. Что касается Хоселу, испанец играл за «сливочных» в сезоне 2011/12 и вернулся в команду спустя 11 лет.