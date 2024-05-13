Анчелотти рассказал о самом трудном моменте в сезоне

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о том, какой эпизод стал для него самым сложным в этом сезоне.

— Самый сложный момент? Проигрыш в мадридском дерби в начале сезона, но это поражение было очень важным. Оно заставило нас осознать, что нам нужно многое изменить, особенно в обороне, — приводит слова Анчелотти Madrid Zone.

Стоит сказать, что поражение «Реала» от «Атлетико» (1:3) в шестом туре стало единственным для «сливочных» в текущем розыгрыше Ла Лиги.

14 мая «Реал» примет на своем поле «Алавес» в рамках 36-го тура чемпионата Испании. Начало поединка запланировано на 22:30 по мск.