Анчелотти высказался о ситуации с Начо

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о ситуации вокруг капитана команды Начо Фернандеса. Напомним, по окончании сезона у испанца истечёт контракт с «королевским клубом».

«Хочу ли я, чтобы Начо остался. Решать только ему. Он свободен делать всё, что захочет», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что Фернандес уже решил покинуть «Реал». Правда, футболист не намерен оставаться в Европе. 34-летний центральный защитник намерен продолжить карьеру в США или Саудовской Аравии, чтобы заработать побольше денег.

Напомним, Начо 1 июня может выиграть свой шестой в карьере кубок Лиги чемпионов.