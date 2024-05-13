Анчелотти: «Лунин провёл фантастический сезон, но Куртуа — лучший в мире»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о вратарях команды Андрее Лунине и Тибо Куртуа.

«Лунин провел фантастический сезон, но Куртуа — это лучший вратарь в мире», — приводит слова Анчелотти Madrid Zone.

Напомним, Куртуа пропустил практически весь сезон из-за травмы, но вышел в стартовом составе в двух последних матчах Ла Лиги. Стоит сказать, что оба раза голкипер не пропустил.

Ранее Анчелотти признался, что пока не решил, кто из вратарей сыграет в финальном матче Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».

Матч «Боруссия» - «Реал» пройдет 1 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли».