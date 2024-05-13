Лунин согласился продлить контракт с «Реалом», но всё ещё может уйти летом

Вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин согласился продлить контракт с «королевским клубом». По информации от издания Relevo, украинец действительно дал устное согласие на новый договор.

Источник сообщает, что Лунин готов конкурировать с Тибо Куртуа, но Андрей при этом не исключает, что может покинуть команду летом. Планы вратаря могут измениться, если в его услугах заинтересуется другой топ-клуб.

Напомним, при травме Куртуа 25-летний Лунин был основным голкипером «Реала». В начале сезона Андрей сидел на скамейке запасных, но затем вытеснил из старта арендованного у «Челси» Кепу Аррисабалагу.