«Барселона» нашла способ провернуть трансфер игрока «Вильярреала»

Каталонская «Барселона» нашла способ для того, чтобы провернуть трансфер полузащитника «Вильярреала». Речь идёт об Алексе Баэне, который ранее выразил желание выступать за «сине-гранатовых».

Как сообщает журналист Тони Хуанмарти, «Барселоне» будет очень трудно провернуть полноценный трансфер молодого испанца, но руководство может снизить ценник, предложив «Вильярреалу» одного из своих игроков в обмен. Сообщается, что «жёлтая субмарина» заинтересована в целом ряде талантливых футболистов из академии «Барселоны».

В этом розыгрыше чемпионата Испании 22-летний Баэна отметился 2 голами и 13 результативными передачами.