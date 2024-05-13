Кроос и Модрич всё ещё могут остаться в «Реале» вместе

Полузащитники мадридского «Реала» Тони Кроос и Лука Модрич всё ещё могут остаться в «королевском клубе». По сообщениям от журналиста Фабрицио Романо, будущее футболистов не зависит от судьбы других игроков, несмотря на последние слухи.

У Модрича и Крооса летом истекает контракт, и руководство «Реала» ещё не определилось с планами на обоих полузащитников. Есть вероятность, что футболисты останутся в команде ещё на одну кампанию.

34-летний Кроос в нынешнем сезоне записал на свой актив один гол и семь ассистов в чемпионате Испании. На счету 38-летнего Модрича два гола и шесть результативных передач в этом розыгрыше Ла Лиги.