Рафинья не хочет уходить, но решение Хави может сыграть ключевую роль

Нападающий каталонской «Барселоны» Рафинья Диас в настоящий момент не намерен покидать свою команду в летнее трансферное окно. По информации от журналиста Тони Хуанмарти, 27-летний бразилец решительно настроен отработать свой контракт до конца. Напомним, соглашение игрока с «Барселоной» истекает летом 2027 года.

Также источник утверждает, что Рафинья может покинуть «сине-гранатовых» только в одном случае. Для этого главный тренер Хави Эрнандес должен лично сообщить футболисту, что тот не входит в его планы на будущее. Тем не менее, такой сценарий считается маловероятным.

В этом розыгрыше чемпионата Испании Рафинья отметился 5 голами и 9 результативными передачами.