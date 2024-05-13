Анчелотти - Куртуа: «Я не видел, чтобы ты сильно потел»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти обратился к вратарю команды Тибо Куртуа после поединка с «Гранадой» в чемпионате Испании. «Королевский» клуб отпраздновал уверенную победу со счетом 4:0.

«Я не видел, чтобы ты сильно потел. Было мало работы. В следующих матчах тебе понадобится больше минут», - передает слова итальянского тренера Defensa Central.

Напомним, что Куртуа пропустил практически весь сезон из-за повреждения колена. Только недавно бельгийский вратарь вернулся в строй.

1 июня «Реал» сыграет против дортмундской «Боруссии» в финале Лиги чемпионов. Куртуа считается фаворитом на место в воротах в этой встрече.